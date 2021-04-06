Сьогодні в Одесі від коронавірусу помер викладач Одеського національного медичного університету, кандидат медичних наук Павло Пісковацький.
Про це у Facebook повідомили колеги медика.
«Сьогодні від ускладнень коронавірусної інфекції раптово помер усіма шанований лікар, колега, викладач медичного інституту Павло Пісковацький. Світла пам'ять. Надовго запам'ятаємо ... як мужню, добру, чесну людину, шанованого лікаря, учителя. Сумуємо ... », - написав одесит Валерій Савченко.
У вищезгаданому виші підтвердили факт смерті свого співробітника.
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Як зазначили в медуніверситеті, Пісковацький був улюбленим викладачем багатьох поколінь випускників.
Прощання відбудеться 8 квітня, біля входу в морг на території Одеської МКЛ №1.
Пісковацький народився в 1960 році в Одесі. Закінчив Одеський медичний інститут у 1983 році. Працював у НДІ епідеміології та вірусології, в кардіологічних відділеннях міських лікарень № 2 і № 1. Асистент кафедри внутрішньої медицини № 4 Одеського національного медичного університету з 1991 року.
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