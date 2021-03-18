Ситуація з коронавірусом у різних областях різниться, пояснив заступник голови ОП.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко пояснив, що не усі області наразі потребують радикального посилення карантину.

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Як повідомляє ТСН, таку заяву він зробив в ефірі ток-шоу «Право на владу» на каналі «1+1».

"Зараз зроблено саме так, що закривають саме регіонами. Чому? У Києві зараз погано, на Франківщині, на Закарпатті. Житомирщина, Вінниччина також закриті", — вказав заступник голови ОП.

При цьому він наголосив, що не у всіх регіонах ситуація із заповненістю лікарень є критичною.

"Наприклад, на Дніпропетровщині або Харківщині є вільні місця, 30% зайнятості ліжок. Навіщо зачиняти там регіон? Тому ідемо зараз шляхом зачинення саме регіонів. Думаю, і Київська область зараз також буде зачинятися, тому що там є проблеми. Але чому ми саме так працюємо з регіонами? Тому що місцева влада краще бачить, що відбувається саме в них на території", — підсумував він.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля поширення COVID-19.

Науковці НАН констатують, що смертність нинішньої хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої хвилі, і буде рости щонайменше до початку квітня.

Зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Івано-Франківської та Закарпатської областей. Там зростання почалося ще у другій половині січня і тривало близько півтора місяця, до початку березня. Фахівці вважають, що зараз ці області проходять піковий період кількості госпіталізацій та летальних випадків.

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Автор: Дмитро Захаров