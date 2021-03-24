Вчені Національної академії наук України прогнозують, що третя хвиля епідемії COVID-19 буде наростати і далі.

В Україні на початку квітня може бути до 24 тисяч нових випадків захворювання COVID-19 на день.

Про це йдеться в прогнозі поширення коронавірусу, опублікованому вченими Національної академії наук України.

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Вчені вважають, що середня кількість нових випадків коронавірусу дорівнює 16217 (Prophet) і 15063 (SEIR-U) протягом тижня 24-30 березня 2021 року і 19759 (SEIR-U) протягом тижня 31 березня - 6 квітня 2021 року.

Зокрема, 2 квітня може бути понад 24 тисяч випадків захворювання.

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Третя хвиля коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні зафіксовано 14 тис. 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 579 тис. 906 осіб, одужали – 1 млн 276 тис. 272, зареєстровано 30 тис. 773 летальних випадки.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в країні почалася третя хвиля коронавірусу.

У МОЗ прогнозують збільшення нових випадків COVID-19 до кінця квітня.

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Автор: Денис Прядко