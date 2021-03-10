Науковець озвучив шокуючі цифри щодо можливої кількості жертв коронавірусу в Україні.

Весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно вище та стрімкіше, ніж осіння, й може стати національною катастрофою.

Про це заявив лікар і науковець, співробітник Інституту біохімії НАН України Володимир Галицький в ефірі телеканалу "Київ", повідомляється на сайті установи.

Він прогнозує, що весняна хвиля захворюваності триватиме до середини травні, а її пік може припасти на початок квітня. При цьому щоденна кількість нових підтверджених випадків коронавірусу може сягнути позначки в 40 тисяч, а число смертей - у тисячу.

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"Інтенсивне проведення щеплень могло би стати на заваді стрімкому розвитку епідемії в Україні. Щоб зірвати весняну хвилю захворюваності, на цей момент слід було б вакцинувати вже близько 50-70% населення, однак темпи вакцинації у нас, на жаль, дуже невисокі", - зазначив Галицький.

Він виступив за запровадження в Україні суворих протиепідемічних заходів - аж до суворого карантину й зупинки роботи громадського транспорту.

Громадянам він радить не їздити в громадському транспорті, не відвідувати масові заходи, спортзали, розважальні центри й заклади харчування, уникати всіх необов'язкових контактів та носити респіратори зі ступенем захисту FFP3 і захисні окуляри. За можливості - вакцинуватися.

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Автор: Юрій Годован