Щодо грипу, то наразі лабораторно підтверджується абсолютне превалювання в Україні вірусу грипу типу А.

Світом шириться новий штам коронавірусу JN.1. Професор, вірусолог Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України Алла Мироненко розповіла в ефірі телемарафону, чи дістався він вже України.

"Думаю, що поки що ні. Або, скажімо так, для того, щоб знати, є він чи ні, треба зробити секвенування. За тими даними, що у нас є, мені не відомо, щоб це було вже в Україні. Але якщо воно вже є в Європі, то воно точно буде: не зараз, а через якийсь проміжок часу воно буде і в Україні" - зазначила Мироненко.

Вірусолог додала, що цей субваріант дуже швидко поширюється і йому потрібно небагато часу, аби заразити одночасно велику кількість людей.

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Крім того, на запитання, чи ефективні наявні вакцини проти JN.1, експерт пояснила, що цей варіант вірусу лише з’явився, тому до складу вакцин, на виготовлення яких потрібен певний час, JN.1 точно не входить.

Також на запитання щодо рекомендацій киянам повернутися до маскового режиму у зв’язку з коронавірусом Мироненко зазначила, що загалом маска – це "гарний захист". "Маємо досвід не лише ковіду, але й інших респіраторних інфекцій. Але ж слід зважати, що все життя провести в масці навряд чи вдасться", - підкреслила вона.

Водночас обов’язковим це є для людей, яким дуже небезпечно захворіти. Йдеться, зокрема про літніх людей та людей з хронічними патологіями.

"Варіант "Омікрон" циркулює фактично з кінця 2021 року і зараз інші варіанти не циркулюють. Але він має дуже багато субваріантів. Тому що він дуже швидко змінюється. Це, скажімо так, погана новина. Хороша новина в тому, що тепер тяжкість перебігу хвороби набагато легша, ніж було при варіанті "Альфа" або варіанті "Дельта": коли не вистачало апаратів штучної вентиляції легень", - сказала експерт.

Наразі ж, додала вона, кисневу підтримку надають людям, яких госпіталізують з ковідом, якщо для цього є певні показання. Крім того, Мироненко зауважила, що помирають від коронавірусу зараз переважно люди похилого віку.

Крім того, на запитання щодо ситуації в Україні з грипом та штамів у нашій країні цього сезону, Мироненко розповіла, що наразі лабораторно підтверджується абсолютне превалювання в Україні вірусу грипу типу А.

"Якщо говорити про Сполучені Штати, там вірус грипу А H1N1 превалює, а в Європі є сумісна циркуляція вірусів грипу А H1N1 і А H3N2. Ми ще в Україні не зробили субтипування… В Києві принаймні жодного вірусу грипу В поки що не було знайдено у цьому епідемічному сезоні", - сказала вона.

Експерт також додала, що епідемічні підйоми викликають лише віруси грипу А та віруси грипу В. Перші з них – поширеніші, саме вони викликають пандемії.

"Зараз не йдеться про пандемію, але йдеться про сезонний підйом захворюваності", - зауважила вірусолог.

Мироненко також зазначила, що вакцини проти грипу є найперевіренішими та найбезпечнішими. "Досвід використання вакцин проти грипу, мабуть, років 70 – не менше. І весь цей час вакцини технологічно вдосконалювалися, і вони дійсно є ефективними", -сказала вона.

Також експерт зауважила, що для того, аби бути щепленим і захищеним, зазвичай це роблять восени. Зробити це все ж можна і зараз. "Принаймні дорослим або тим, у кого є такі показання", - пояснила Мироненко.

Ситуація з коронавірусом у світі

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус заявив, що у грудні було зареєстровано майже 10 тис. випадків смерті від коронавірусу, а кількість госпіталізацій у лікарні та відділення інтенсивної терапії різко зросла.

Він зазначив, що в порівнянні з попереднім місяцем кількість госпіталізацій збільшилася на 42%, а кількість госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії - на 62%.

Директор ВООЗ також зауважив, що варіант JN.1 наразі найчастіше реєструється в усьому світі. Новий домінуючий варіант, як виявилося, набагато краще, ніж попередні, заражає тих, хто вакцинований або раніше був інфікований.

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