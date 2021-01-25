В Україні станом на ранок 25 січня зафіксовано 2 516 нових випадків коронавірусу. У Києві минулої доби виявили 146 нових хворих на COVID-19.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 2516 осіб, зафіксовано 63 летальних випадки, 5783 пацієнта одужали, госпіталізовано 1166 осіб

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

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Це мінімум з 14 вересня, коли було підтверджено 2 462 випадки.

Усього за вчора було проведено 13 962 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 10 573, методом ІФА - 3 389.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях і Києві (146). Серед захворілих - 95 дітей і 87 медпрацівників.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 194 328 осіб, з них 953 297 одужали, летальних випадків — 21 924. Активними хворими залишаються 241 031 пацієнт.

Коронавірус у Києві: статистика на 25 січня

У Києві за минулу добу виявили 146 нових хворих на COVID-19, померли 5 осіб. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко.

Серед нових хворих: 83 жінки віком від 22 до 81 року та 58 чоловіків віком від 18 до 83 років, а також 1 дівчинка віком 3 роки та 4 хлопчики від 7 місяців до 16 років. Захворів, зокрема, один медик.

До лікарень за добу госпіталізували 7 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 57, у Деснянському — 25 та в Солом‘янському районі – 15 випадків", - зазначив мер.

За його словами, одужали за минулу добу 626 людей. Всього коронавірус подолали 58 тис. 513 жителів Києва.

За його інформацією, з початку пандемії у столиці зареєстровано 126 тис. 264 підтверджених випадків COVID-19, коронавірус забрав життя 2 тис. 283 киян.

Нагадаємо, сьогодні Україна вийшла з жорсткого карантину, який діяв з 8 по 24 січня. Тепер в країні буде діяти адаптивний карантин.

Коронавірус в Україні: що варто знати

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька