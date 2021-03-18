За минулу добу коронавірус виявили у 15053 українців.

В Україні за добу 17 березня підтвердили 15053 нових випадки коронавірусу, в тому числі 744 - у дітей та 425 - медичних працівників. Це найбільша добова кількість випадків, зафіксована у 2021 році.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У середу з коронавірусом госпіталізували 4376 осіб, зафіксовано 267 летальних випадків. Одужати вдалося ще 6514 українцям. За добу було проведено понад 53 тисячі ПЛР-тестувань, 21,7 тисячі - ІФА, 43,9 тисячі - тестів на антиген.

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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях", - повідомив Степанов.

Коронавірусна статистика по регіонах за добу:

м. Київ – 1 092 випадки;

Вінницька область – 751 випадок;

Волинська область – 330 випадків;

Дніпропетровська область – 655 випадків;

Донецька область – 651 випадок;

Житомирська область – 1 398 випадків;

Закарпатська – 614 випадків;

Запорізька область – 428 випадків;

Івано-Франківська область – 559 випадків;

Київська область – 727 випадків;

Кіровоградська область – 149 випадків;

Луганська область – 74 випадки;

Львівська область – 1 092 випадки;

Миколаївська область – 424 випадки;

Одеська область – 997 випадків;

Полтавська область – 394 випадки;

Рівненська область – 390 випадків;

Сумська область – 570 випадків;

Тернопільська область – 692 випадки;

Харківська область – 732 випадки;

Херсонська область – 96 випадків;

Хмельницька область – 800 випадків;

Черкаська область – 367 випадків;

Чернівецька область – 596 випадків;

Чернігівська область – 475 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Юрій Годован