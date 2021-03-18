В Україні за добу 17 березня підтвердили 15053 нових випадки коронавірусу, в тому числі 744 - у дітей та 425 - медичних працівників. Це найбільша добова кількість випадків, зафіксована у 2021 році.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
У середу з коронавірусом госпіталізували 4376 осіб, зафіксовано 267 летальних випадків. Одужати вдалося ще 6514 українцям. За добу було проведено понад 53 тисячі ПЛР-тестувань, 21,7 тисячі - ІФА, 43,9 тисячі - тестів на антиген.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях", - повідомив Степанов.
Коронавірусна статистика по регіонах за добу:
- м. Київ – 1 092 випадки;
- Вінницька область – 751 випадок;
- Волинська область – 330 випадків;
- Дніпропетровська область – 655 випадків;
- Донецька область – 651 випадок;
- Житомирська область – 1 398 випадків;
- Закарпатська – 614 випадків;
- Запорізька область – 428 випадків;
- Івано-Франківська область – 559 випадків;
- Київська область – 727 випадків;
- Кіровоградська область – 149 випадків;
- Луганська область – 74 випадки;
- Львівська область – 1 092 випадки;
- Миколаївська область – 424 випадки;
- Одеська область – 997 випадків;
- Полтавська область – 394 випадки;
- Рівненська область – 390 випадків;
- Сумська область – 570 випадків;
- Тернопільська область – 692 випадки;
- Харківська область – 732 випадки;
- Херсонська область – 96 випадків;
- Хмельницька область – 800 випадків;
- Черкаська область – 367 випадків;
- Чернівецька область – 596 випадків;
- Чернігівська область – 475 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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