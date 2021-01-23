Впродовж доби до лікарень госпіталізували 1 862 хворих на коронавірус або людей з ознаками хвороби. Найбільше захворювань у Києві.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4928 осіб, зафіксовано 116 летальних випадків, 13 138 пацієнтів одужали, госпіталізовано – 1 862 особи.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

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Серед нових інфікованих 166 дітей та 261 медпрацівник.

За добу в Україні одужало більше людей, ніж заразилося. Така динаміка спостерігається останні два тижні - з 9 січня.

Здійснено за добу 40 144 тестувань, зокрема методом ПЛР – 22 667, методом ІФА – 17 477.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 187 897 осіб, з них 942 107 одужали, летальних випадків — 21 778.

За минулу добу найбільше нових пацієнтів зареєстрували у Києві (536), а також Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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У столиці минулої доби виявили 536 хворих на COVID-19, померли 12 осіб. Про це мер Києва написав у своєму Telegram-каналі.

"Іще 536 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 2 тис. 272 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 125 тис. 878", - повідомив Кличко.

Учора захворіли 301 жінка віком від 19 до 93 років і 216 чоловіків віком від 19 до 90 років. А також дев'ять дівчаток віком від двох до 16 років та десять хлопчиків від трьох до 16 років. Захворіли, зокрема, і 15 медиків.

До лікарень госпіталізували 48 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 1 тис. 972 людини. Усього коронавірус подолали 56 тис. 972 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому та Деснянському районах – по 87, у Святошинському — 75, в Солом‘янському районі — 62 випадки.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва