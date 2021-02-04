Активними хворими залишаються 153 611 пацієнтів. У Києві за добу 2457 осіб подолали коронавірус.

Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 5082 осіб, серед нових хворих - 258 дітей та 220 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Також вчора в країні до лікарень з COVID-19 потрапили 1893 особи, померли - 140 осіб, 9933 пацієнтів одужали, було зроблено 42112 тестувань на коронавірус.

Серед хворих 258 дітей і 220 медпрацівників.

За добу в Україні одужало більше людей, ніж захворіло. Така динаміка спостерігається понад місяць.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Хмельниччині (429), Івано-Франківщині (354), у м. Київ (342), у Львівській (308) та Харківській (299) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1232246 осіб, одужали – 1055406 осіб, померли - 23229, проведено ПЛР-тестувань – 6324775.

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У Києві за минулу добу виявили 342 хворих на коронавірус. Померли 12 людей. Одужали за минулу добу 2457 людини.

«У Києві за минулу добу виявили 342 хворих на COVID-19. Померли 12 людей. Усього за період пандемії в столиці 2404 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 129 506», — повідомив Віталій Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 197 жінок віком від 18 до 93 років. А також 133 чоловіка віком від 21 до 85 рокiв. Також захворіли діти: 7 дівчаток від 2 до 16 років та 5 хлопчиків від 7 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі — 114, у Дніпровському — 65 та в Деснянському районі — 45 випадків.

Одужали за минулу добу 2457 людини. Коронавірус подолали 75 972 мешканці столиці.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва