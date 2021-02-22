Найбільше заражень підтвердили в Івано-Франківській та Вінницькій областях. У Києві минулої доби підтвердили коронавірус у 169 осіб.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 3206 осіб, зафіксовано 53 летальних випадки, 1353 пацієнти одужали. До лікарень потрапили 1 443 людини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

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Серед хворих 216 дітей та 78 медпрацівників.

За добу в Україні інфікувалося більше людей, ніж одужало. Така динаміка спостерігається останні п’ять днів.

Найбільше заражень підтвердили в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Лабораторії за минулу добу зробили 20 183 тести на коронавірус: із них 13 513 — методом ПЛР та 2 465 — методом ІФА. Також зробили 4 205 експрес-тести на антиген до вірусу. За весь час в Україні провели 6,7 млн ПЛР-тестувань.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 307 662 особи, з них 1 147 426 одужали, летальних випадків — 25 156.

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У Києві минулої доби коронавірус підтвердили у 169 осіб, 8 хворих померли. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, серед захворілих учора 96 жінок віком від 18 до 93 років, 67 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв, а також 3 дівчинки віком від 12 до 16 років та 3 хлопчика від 1 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому та Святошинському (по 35 випадків), у Деснянському (23) та в Дніпровському (22) районах.

За добу було госпіталізовано 42 пацієнтів.

З початку пандемії у столиці зареєстровано 134 тис. 675 підтверджених випадків COVID-19, померла 2 тис. 581 особа.

Також мер повідомив, що минулої доби одужали 122 особи, а з початку пандемії коронавірусну хворобу подолали вже 91 тис. 925 киян.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька