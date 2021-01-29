В Україні минулої доби зафіксовано понад 5,1 тис. нових випадків COVID-19. У Києві минулої доби виявили 361 хворого.

В Україні минулої доби зафіксовано 5 тис. 181 новий випадок COVID-19, зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його даними, вчора з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 1 тис. 916 осіб, померли 128 осіб, одужали - 11 тис. 310.

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За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 211 тис. 593 особи, одужали – 1 млн 003 тис. 341 особа, померли - 22 тис. 479. Проведено 6 млн 209 тис. 089 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

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У Києві минулої доби виявили 361 особу з коронавірусною інфекцією, померли від ускладнень хвороби 9 людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

За його даними, у числі захворілих: 203 жінки віком від 18 до 84 років і 6 дівчаток від 2 до 17 років, а також 142 чоловіка віком від 18 до 84 років і 10 хлопчиків від одного до 17-років. Захворіли, зокрема, 15 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували за добу 32 пацієнти, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Святошинському районі - 65, Дніпровському - 58 та в Деснянському районі - 48 випадків.

«І в нас, вже протягом тижня, позитивна динаміка кількості тих, хто подолав коронавірус. За минулу добу в місті одужали ще 1 тис. 735 людей. Усього вилікувалися від вірусу 65 тис. 722 жителі столиці», - сказав мер.

Загалом, від початку пандемії у місті 127 тис. 833 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, зафіксовано 2 тис. 335 летальних випадків.

Заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 в Києві

Заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 в Києві на сьогодні становить близько 28%.

«У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1 тис. 105 хворих на COVID-19, з них 1 дитина… Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні - майже 28%», - сказав Кличко.

За інформацією мера, 763 пацієнти перебувають у важкому стані, кисневу підтримку отримують 902 людини, до апаратів штучної вентиляції легень підключені 26 хворих.

«Місто підготувало загалом майже 4 тис. 200 ліжок для прийому хворих на COVID-19. Понад 3 тис. 300 з них обладнані подачею кисню. Це майже 80% ліжок», - зазначив Кличко.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Інна Андаліцька, Юлія Янкевич