В Україні минулої доби зафіксовано 5 тис. 181 новий випадок COVID-19, зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його даними, вчора з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 1 тис. 916 осіб, померли 128 осіб, одужали - 11 тис. 310.
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За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 211 тис. 593 особи, одужали – 1 млн 003 тис. 341 особа, померли - 22 тис. 479. Проведено 6 млн 209 тис. 089 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.
Коронавірус у Києві: статистика на 29 січня
У Києві минулої доби виявили 361 особу з коронавірусною інфекцією, померли від ускладнень хвороби 9 людей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.
За його даними, у числі захворілих: 203 жінки віком від 18 до 84 років і 6 дівчаток від 2 до 17 років, а також 142 чоловіка віком від 18 до 84 років і 10 хлопчиків від одного до 17-років. Захворіли, зокрема, 15 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували за добу 32 пацієнти, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Святошинському районі - 65, Дніпровському - 58 та в Деснянському районі - 48 випадків.
«І в нас, вже протягом тижня, позитивна динаміка кількості тих, хто подолав коронавірус. За минулу добу в місті одужали ще 1 тис. 735 людей. Усього вилікувалися від вірусу 65 тис. 722 жителі столиці», - сказав мер.
Загалом, від початку пандемії у місті 127 тис. 833 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, зафіксовано 2 тис. 335 летальних випадків.
Заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 в Києві
Заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 в Києві на сьогодні становить близько 28%.
«У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1 тис. 105 хворих на COVID-19, з них 1 дитина… Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні - майже 28%», - сказав Кличко.
За інформацією мера, 763 пацієнти перебувають у важкому стані, кисневу підтримку отримують 902 людини, до апаратів штучної вентиляції легень підключені 26 хворих.
«Місто підготувало загалом майже 4 тис. 200 ліжок для прийому хворих на COVID-19. Понад 3 тис. 300 з них обладнані подачею кисню. Це майже 80% ліжок», - зазначив Кличко.
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