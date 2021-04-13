В Україні вперше за довгий час кількість тих, хто одужав за добу, перевищила число інфікованих COVID-19. Разом з тим, у Києві вчора виявили різкий ріст COVID-випадків, за добу підтвердили 1503 заражень.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 11 680 осіб - з них 501 дитина та 366 медпрацівників. Крім того, зафіксовано 457 летальних випадків, 14 019 пацієнтів одужали, до лікарень потрапили 2 334 людини з підозрою чи діагнозом COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Вперше за майже два місяці кількість тих, хто одужав за добу, перевищила число хворих. Добовий показник захворюваності COVID-19 залишається на високому рівні.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 872 785 осіб, з них 1 430 234 одужали, летальних випадків — 37 758.

Тест на коронавірус в Україні: що відомо

За минулу добу в Україні зробили 83 975 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 38 684, методом ІФА - 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26 007).

За весь час пандемії в Україні зробили 8 716 400 ПЛР-тестів.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

З 24 лютого в Україні триває кампанія з вакцинації проти коронавірусу. З того часу щеплення зробили 388 401 людині.

За минулу добу, 12 квітня, щеплення отримали 10 135 людей.

Найбільше щеплень зробили у м. Києві (1500), Львівській (1510) і Дніпропетровській (850) областях. Разом з тим у Черкаській області за вчора не зробили жодного щеплення.

Щеплення проводилось 84 мобільними бригадами з імунізації та 543 пунктами щеплення.

Станом на 12 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 446 213 людей.

Ситуація з коронавірусом в Україні: дані на 13 квітня 2021 року

Україна зараз на 16 місці у світі за загальною кількістю виявлених хворих і на 18-му за кількістю смертей від коронавірусу, вказують дані Ради національної безпеки й оборони.

Як свідчать дані Worldometers, Україна знаходиться на 16 місці у світі – між Іраком та Іспанією. Серед європейських країн Україна – на 6 місці за цим показником. Для порівняння — у Польщі загалом понад 2,5 млн виявлених випадків.

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Автор: Вікторія Гордієнко