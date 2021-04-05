Найбільше нових випадків у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 10 179 осіб, зафіксовано 254 летальних випадки, 4946 пацієнтів одужали, госпіталізували до лікарень 3 275 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Після вихідних добовий показник захворюваності традиційно знизився, але залишається на високому рівні. Кількість хворих значно перевищує число тих, хто одужав за добу. Така динаміка спостерігається з середини лютого.

Найбільше заражень за добу виявили у Харківській області - 1155. Також більше тисячі нових випадків за вчора виявили ще у двох областях - Львівській (+1 121) та Дніпропетровській (+1 003).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Лабораторії вчора зробили 34 666 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 21 963, методом ІФА — 4 574. Також зробили 8 129 експрес-тестів на антиген до вірусу. За весь час в Україні провели понад 8,3 млн ПЛР-тестувань.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 755 888 осіб, з них 1 352 139 одужали, летальних випадків — 34 587. Активними хворими лишаються

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

З 24 лютого в Україні триває вакцинація проти коронавірусу. За неділю, 4 квітня, щеплення зробили 1258 людям.

За весь час перше з двох щеплень отримали 291 822 людини та ще двоє завершили вакцинацію (отримали 2 дози).

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко