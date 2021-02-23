За останню добу в Україні 4 182 нових випадки інфікування коронавірусу.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4182 осіб, зафіксовано 153 летальних випадки, 4351 пацієнт одужав. До лікарень потрапили 1 236 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

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Серед хворих за вчора - 252 дитини і 219 медпрацівників.

За добу одужало трохи більше людей, ніж захворіло. До цього п’ять днів поспіль кількість інфікованих перевищувала число тих, хто одужав.

Лабораторії за минулу добу зробили 49 600 тестів на коронавірус: із них 23 660 — методом ПЛР та 14 782 — методом ІФА. Також зробили 11 158 експрес-тести на антиген до вірусу. За весь час в Україні провели 6 738 144 ПЛР-тестувань.

Найбільше заражень в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Києві (454), Вінницькій (243) та Закарпатської (224) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 311 844 особи, з них 1 151 777 одужали, летальних випадків — 25 309.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко