Сьогодні, 8 квітня, Закарпатська область вперше з моменту запровадження «червоної» зони епідемічної небезпеки через поширення COVID-19 вийшла на рівень «помаранчевої».
Про це в Facebook повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков.
«Сьогодні перший день, коли за контрольними показниками епідемічної ситуації наша область вийшла на рівень «помаранчевої» зони», - заявив він.
Полосков зазначив, що на Закарпатті станом на 8 квітня завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, становить 44,4%. Завантаженість ліжко-місць для пацієнтів з підозрою чи підтвердженим випадком COVID-19 складає 57%.
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Також, за словами голови ОДА, кількість госпіталізованих пацієнтів з підозрою чи підтвердженим випадком COVID-19 до медзакладів протягом останніх 7 днів становить 60 осіб на 100 тисяч населення.
«Для того, щоб Державна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про виведення Закарпаття з «червоної зони» потрібно тримати ці показники не менше п’яти днів, і далі бути максимально відповідальними один перед одним», - пояснив Полосков.
Нагадаємо, в Закарпатській області з 8 березня запровадили «червоний» рівень епідемічної небезпеки у зв’язку з активним поширенням COVID-19 на території регіону.
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