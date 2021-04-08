Для виходу Закарпаття з "червоної зони" потрібно, щоб ці показники зберігалися не менше п'яти днів.

Сьогодні, 8 квітня, Закарпатська область вперше з моменту запровадження «червоної» зони епідемічної небезпеки через поширення COVID-19 вийшла на рівень «помаранчевої».

Про це в Facebook повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков.

«Сьогодні перший день, коли за контрольними показниками епідемічної ситуації наша область вийшла на рівень «помаранчевої» зони», - заявив він.

Полосков зазначив, що на Закарпатті станом на 8 квітня завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, становить 44,4%. Завантаженість ліжко-місць для пацієнтів з підозрою чи підтвердженим випадком COVID-19 складає 57%.

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Також, за словами голови ОДА, кількість госпіталізованих пацієнтів з підозрою чи підтвердженим випадком COVID-19 до медзакладів протягом останніх 7 днів становить 60 осіб на 100 тисяч населення.

«Для того, щоб Державна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про виведення Закарпаття з «червоної зони» потрібно тримати ці показники не менше п’яти днів, і далі бути максимально відповідальними один перед одним», - пояснив Полосков.

Нагадаємо, в Закарпатській області з 8 березня запровадили «червоний» рівень епідемічної небезпеки у зв’язку з активним поширенням COVID-19 на території регіону.

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Автор: Денис Прядко