Глава Черкаської ОДА повідомив, що близько 12:00 24 лютого регіон отримав 16 тис. лоз вакцини AstraZeneca, які передбачені для першого етапу вакцинації.

В Україні розпочалась вакцинація від COVID-19: перше щеплення зробили лікарю-реаніматологу з Черкащини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко. Трансляцію брифінгу вела Черкаська ОДА у Facebook.

"В нас вже є перший вакцинований лікар – це Горенко Євген Васильович, лікар-реаніматолог, який працює в COVID-відділенні. Він лікар в кількох поколіннях, його батько так само працює лікарем з 90-х років, і це фактично така сімейна династія", - заявив Скічко.

Після завершення брифінгу він розмістив на своїй сторінці у Facebook фото з лікарем.

Також Скічко зазначив, що близько 12:00 24 лютого регіон отримав 16 тис. доз вакцини AstraZeneca, які передбачені для першого етапу вакцинації.

"Сьогодні можна вже на 100% офіційно сказати, що розпочався процес вакцинації населення (від COVID-19 – УНІАН)", - наголосив голова Черкаської ОДА.

Він зазначив, що партія вакцини надійшла на центральний склад, де вона буде зберігатися при температурі +2…+8 градусів за Цельсієм, звідти мобільна бригада забрала перші 100 доз.

"На сьогодні у нас передбачено, що будуть вакциновані 100 медичних працівників Черкаської області і ці 100 доз доставлені до пункту щеплення – на сьогодні це Черкаська обласна лікарня", - додав він, зазначивши, що зберігання та транспортування препарату відбувається згідно з усіма нормативними документами МОЗ – це спеціальні холодильні сумки, де дотримується відповідний температурний режим.

За словами Скічка, протягом першого етапу вакцинації в регіоні будуть щеплені перші 7 тис. медичних працівників Черкаської області, в першу чергу це ті медпрацівники, які працюють в стаціонарі з COVID-пацієнтами, медпрацівники екстреної медичної допомоги, працівники лабораторій, в яких здійснюються аналізи та медичні працівники мобільних бригад.

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"На сьогоднішній день у нас в області передбачена каскадна модель, так само як і в усій Україні – ми починаємо з однієї мобільної бригади, яка працює сьогодні і далі продовжуємо нарощувати», - сказав він.

Голова ОДА додав, що 25 лютого розпочнеться навчання для медиків-тренерів для Черкаської області та поступово будуть додаватися мобільні бригади і пункти щеплень.

"Потенційно на Черкащині має бути 6 мобільних бригад та 114 пунктів щеплень", - поінформував Скічко.

Також, додав він, кожен медичний працівник, який проходить процес вакцинації, дає добровільну згоду.

"У нас вакцинація проходить добровільно, абсолютно безкоштовно, забезпечена державою і кожен медпрацівник вноситься в електронну систему", - підсумував Скічко.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Вчора, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: Костянтин Гончаров