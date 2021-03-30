За словами міністра, насамперед потрібно робити так, щоб українські міста не потрапляли до "червоної" зони: дотримуватися соціальної дистанції, намагатися не перебувати в місцях масового скупчення людей.

Уряд поки не розглядає питання введення локдауну на всій території країни через зростання кількості хворих на COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

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"Ми зараз не обговорюємо загальнонаціональні карантинні обмеження, а діємо в режимі обмежень в певних регіонах. Окрім того, ми дали можливість територіальним громадам самостійно вводити обмеження на випередження, не чекаючи на рішення щодо конкретних областей", - сказав Немчінов.

Він нагадав, що насамперед потрібно робити так, щоб українські міста не потрапляли до "червоної" зони. А для цього потрібно дотримуватися соціальної дистанції, намагатися не перебувати в місцях масового скупчення людей.

"Наше головне завдання - максимально донести до громадян необхідність саморегуляції, без репресивних заходів, які б призводили до обмежень громадянських свобод", - резюмував міністр.

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу зареєстрували 10 тис. 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 662 тис. 942 особи, одужали – 1 млн 307 тис. 076 осіб. Летальних випадків зареєстровано 32 тис. 418, ПЛР-тестувань проведено 8 млн 058 тис. 263.

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Автор: Леся Лещенко