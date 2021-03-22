За даними прем'єра, на сьогодні в Україні понад 263 тисячі активних хворих.

На сьогодні у Києві, Вінницькій та Івано-Франківській областях зафіксовано найбільшу динаміку зростання кількості хворих на COVID-19.

Як передає прес-служба Офісу президента, про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася під головуванням глави держави Володимира Зеленського.

Читайте такожМОЗ внесло до "червоної" зони карантину ще один регіонЗокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що на сьогодні в Україні понад 263 тисячі активних хворих.

«Із 63 тисяч ліжок із підведеним киснем заповнені 39 тисяч. Ліжок інтенсивної терапії зайнято 2 тисячі 652 із 4 тисяч 909», – зазначив голова уряду.

Шмигаль нагадав, що 20 березня відбулося засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС, за підсумками якого до «червоної» зони були віднесені Київ та Одеська область.

Коронавірус в Україні: статистика

За весь час пандемії в Україні на COVID-19:

захворіли 1 млн 554 тис. 256 осіб,

одужали - 1 млн 260 тис. 842,

померли - 30 тис. 098.

Медики зробили 7 млн 681 тис. 388 ПЛР-тестів.

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Автор: Костянтин Гончаров