Одразу кілька європейських країн заявили про більш жорсткі обмеження напередодні католицького Великодня.

Одразу кілька європейських країн планують запровадити максимально жорсткий локдаун на період Великодніх свят.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, віряни західного обряду відзначатимуть Великдень 4 квітня. На цей час посилення обмежень анонсували в Польщі, Бельгії та Нідерландах.

Так, у Польщі найближчим часом будуть оголошені нові обмеження. Від початку наступного тижня й до 19 квітня посилять обмеження в Бельгії: салони краси й перукарні закриють, а у магазини непродовольчих товарів можна буде потрапити лише за попереднім записом. А в трьох австрійських землях вимагатимуть негативний тест на COVID-19 у тих, хто вирішить сходити в магазин за непродовольчими товарами.

Натомість у Німеччині від планів посадити німців під замок на Великдень відмовились, бо не встигли ці рішення оформити юридично.

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Автор: Катерина Лиманська