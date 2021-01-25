За даними Moderna, двофазна вакцинація від COVID-19 забезпечить захист від нових штамів коронавірусу.

Вакцина від коронавірусу американської компанії Moderna показала ефективність проти британського і південноафриканського штамів COVID-19.

Під час лабораторних випробувань вдалося підтвердити вироблення нейтралізуючих антитіл до нових мутацій коронавірусу, виявлених у Великій Британії і ПАР, пише НВ із посиланням на Reuters.

За даними Moderna, двофазна вакцинація дозволить забезпечити захист від нових штамів коронавірусу.

Вчені стурбовані поширенням мутацій коронавірусу, виявлених у Великій Британії і ПАР. Вважається, що вони здатні змінювати ключові характеристики вірусу.

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Новий штам коронавірусу з Британії:

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу та у зв'язку з цим в Лондоні і на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірус, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

Згодом виявили нові штами коронавірусу в ПАР, Бразилії та Німеччині. Вчені припускають, що нові мутації коронавірусу більш заразні, ніж інші варіанти вірусу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, британський штам коронавірусу виявили в 60 країнах і територіях, південноафриканський - у 23.

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Автор: УНІАН