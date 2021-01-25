Вакцина від коронавірусу американської компанії Moderna показала ефективність проти британського і південноафриканського штамів COVID-19.
Під час лабораторних випробувань вдалося підтвердити вироблення нейтралізуючих антитіл до нових мутацій коронавірусу, виявлених у Великій Британії і ПАР, пише НВ із посиланням на Reuters.
За даними Moderna, двофазна вакцинація дозволить забезпечити захист від нових штамів коронавірусу.
Вчені стурбовані поширенням мутацій коронавірусу, виявлених у Великій Британії і ПАР. Вважається, що вони здатні змінювати ключові характеристики вірусу.
Читайте такожБританський штам коронавірусу може бути більш смертоносним - Джонсон
Новий штам коронавірусу з Британії:
- У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу та у зв'язку з цим в Лондоні і на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.
- Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірус, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.
- У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.
- Згодом виявили нові штами коронавірусу в ПАР, Бразилії та Німеччині. Вчені припускають, що нові мутації коронавірусу більш заразні, ніж інші варіанти вірусу.
- За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, британський штам коронавірусу виявили в 60 країнах і територіях, південноафриканський - у 23.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram