Голова МОЗ Максим Степанов зазначив, що його відомство планує дозволити вакцинацію не лише в лікарнях.

Десятьом відомим українцям зробили щеплення індійською вакциною проти коронавірусу Covishield у прямому ефірі.

Це сталося 4 березня під час ток-шоу "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1".

"Ми 4 березня ідемо на безпрецедентний крок, тому що жодна країна не робила вакцинацію проти COVID-19 в прямому ефірі, в телевізійній студії, в телевізійному павільйоні. Те, що відбувається сьогодні тут - не робив ніхто. Міністерство охорони здоров'я, фонд ЮНІСЕФ, канал "1+1" запросили десятеро людей, можна сказати вони всі лідери громадської думки. Це п'ятеро лікарів і п'ятеро популярних людей. Всі вони в очікуванні вакцинації", - заявила телеведуча Наталія Мосейчук.

У студії в прямому ефірі щеплення отримали:

Катерина Булавінова, лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ;

Руслана Лижичко, співачка;

Наталія Мосейчук, телеведуча;

Олександр Педан, телеведучий, автор волонтерського проекту "Джуніор Z";

Сергій Конюшок, дворазовий чемпіон світу зі стронгмену;

Сергій Дубров, президент асоціації анестезіологів України;

Олена Міхно, лікар;

Віталій Соколов, лікар;

Катерина Геля, лікар;

Богдан Мельник, лікар.

У студії був присутній лікар, який спостерігав за реакцією гостей після щеплення.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що його відомство планує дозволити вакцинацію не лише в лікарнях. Однак, цей процес у МОЗ вирішили починати не з COVID-вакцини, а почнуть із вакцин проти грипу.

"Ми вирішили не починати з вакцини проти COVID, але той шлях, щоб вакцинація була в аптеках, це обов’язкова опція, яку ми введемо, я думаю, вже в цьому році. Почнемо (з вакцинації - ред.) від грипу, умовно кажучи, але це обов'язково треба робити. Щоб був максимально легкий доступ до вакцинації", - сказав Степанов.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

У середу, 24 лютого, в Україні почали робити щеплення від коронавірусу медичним працівникам. Першим вакцинували лікаря-реаніматолога в Черкасах.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: Олександр Топчій