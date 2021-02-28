Країна зараз переживає початок такого розвитку подій.

Вірусологи попереджають про третю хвилю поширення COVID-19 у Німеччині.

Читайте такожУкраїна з'явилася на світовій мапі вакцинації від коронавірусу (фото)Про це провідний німецький Вірусолог Крістіан Дростен, який консультує уряд ФРН в питаннях боротьби з пандемією COVID-19, заявив вчора, 27 лютого, в коментарі для німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє DW.

На запитання журналіста, чи перебуває Німеччина в третій хвилі пандемії, Дростен відповів, що зараз країна переживає початок такого розвитку подій. На підтвердження свого твердження він вказав на розвиток ситуації в інших країнах, а також на результати моделювання подальшого розвитку ситуації в самій Німеччині.

За даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 28 лютого у ФРН за добу зафіксували 7 тис. 890 нових випадків COVID-19 та 157 летальних. Таким чином у країні з початку пандемії померли вже понад 70 тис. осіб. Тижневі середні показники зараження спостерігаються на рівні 63,8 на 100 тисяч осіб.

Вірусолог також зазначив, що при нинішніх темпах зараження вакцинація мало чим зможе допомогти. Водночас, за його словами, це може значно скоротити показники смертності серед найбільш уразливих людей похилого віку. Щодо можливих послаблень нинішніх обмежень, то Дростен прогнозує їх не раніше другої половини літа.

Професор Торстен Лєр, який спеціалізується на прогнозах щодо ситуації з пандемією, також попереджає про значне поширення COVID-19. Причиною цього професор називає дедалі активніше поширення британського варіанта коронавірусу, а також пожвавлення контактів між жителями Німеччини, що спостерігається з середини лютого.

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Автор: Дмитро Шварц