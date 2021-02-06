Про виявлення нового «британського» штаму повідомили вже 30 країн Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Новий штам коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії, може стати переважаючим в Європі.

Про це повідомляє Центр новин ООН з посиланням на Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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У даний час в Європі щосили циркулює новий штам коронавірусу - SARS-CoV-2, який спочатку було виявлено у Великій Британії. Про виявлення нового «британського» штаму повідомили вже 30 країн Європейського регіону ВООЗ.

«Багато з цих країн прогнозують, що цей штам може стати переважаючим варіантом вірусу в найближчі тижні і що на нього припадатиме найбільша частка випадків COVID-19», - повідомляють в Європейському бюро ВООЗ. У регіоні вже зареєстровано понад 22 тисячі випадків зараження SARS-CoV-2.

У ВООЗ вважають, що в даний час немає ніяких доказів того, що наявні вакцини будуть менш ефективно захищати від цього варіанту. При цьому вже є достовірні дані, що свідчать про те, що цей варіант вірусу поширюється швидше, ніж його попередники. Водночас діти не піддаються більшому ризику, ніж раніше.

Стурбованість у зв'язку з новим варіантом вірусу пов'язана здебільшого з тим, що його швидке поширення призведе до зараження більшого числа людей і більшій кількості госпіталізацій.

«Якщо в результаті цього наші системи охорони здоров'я виявляться перевантаженими і не зможуть впоратися з напливом пацієнтів, то більше людей будуть схильні до небезпеки померти від цього захворювання, - заявила представник ВООЗ Кетрін Смоллвуд. - Це той сценарій, якого ми намагаємося уникнути. Саме тому зараз більш ніж коли-небудь важливо уповільнити передачу інфекції...».

В даний час у країнах, де циркулює новий варіант вірусу, проводяться додаткові епідеміологічні та вірусологічні дослідження.

У ВООЗ відзначають, що мутації вірусу не уникнути. На початку 2021 року збільшилась кількість повідомлень про виявлення нових варіантів COVID-19, що свідчить про нову тенденцію в розвитку нинішньої пандемії.

«Поява нових варіантів - досить звичайне явище, і самі по собі вони не завжди становлять велику небезпеку. Однак вони можуть бути більш небезпечними, якщо вони впливають на поведінку вірусу. Отже, нам необхідно проводити ретельний моніторинг цих змін», - заявив представник ВООЗ Річард Пібоді.

У ВООЗ закликають всі країни збільшити масштаби секвенування ізолятів вірусу SARS-CoV-2 і ділитися даними про отримані результати. ВООЗ також настійно рекомендує і далі застосовувати всі базові заходи з охорони громадського здоров'я та обмеження соціальних контактів, які довели свою ефективність.

Новий штам коронавірусу з Британії:

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу і у зв'язку з цим в Лондоні і на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірус, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

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Автор: Вікторія Токарєва