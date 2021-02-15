В ході досліджень було встановлено, що ефективність вакцини становить 63,09%.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину шведсько-британської компанії AstraZeneca для екстреного застосування.

Про це заявив голова організації Тедрос Аданом Гебреєсус під час брифінгу, який транслювався в офіційному YouTube-каналі ВООЗ.

"ВООЗ сьогодні схвалила для екстреного використання два варіанти вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Тепер у нас є все необхідне для швидкого поширення вакцин. Але нам все ще потрібно нарощувати виробництво", - заявив Гебреєсус.

За його словами, таким чином ВООЗ дозволила поширення цього препарату по всьому світу за допомогою глобального механізму COVAX, створеного для забезпечення доступності вакцин.

Як повідомляється на сайті ВООЗ, дані про вакцину вивчила стратегічна консультативна група експертів (SAGE) з імунізації. Вони рекомендували використання препарату для всіх вікових груп від 18 років і старше.

В ході досліджень було встановлено, що ефективність вакцини становить 63,09%. В організації відзначили, що вона підходить для небагатих країн через прості вимоги до зберігання.

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Як зазначається, схвалення отримали дві версії вакцини. Одна з них виробляється спільно з компанією SKBio у Південній Кореї, друга - в Інституті сироватки Індії.

За словами Гебреєсуса, обидві компанії виробляють один і той же препарат, але оскільки вони використовують різні виробничі майданчики, потрібні були окремі перевірки та дозволи.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

Вакцинацію в Україні планують почати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють із хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки в Україну 117 тис. доз вакцини. Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцини компанії AstraZeneca.

5 лютого голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca і Novavax.

10 лютого стало відомо, що Європейська комісія надає допомогу Польщі в питанні перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

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Автор: Олександр Топчій