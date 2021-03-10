Європейський Союз домовився про постачання в березні 4 млн додаткових доз вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer.
Як повідомляє DW, відповідне рішення Єврокомісія ухвалила 10 березня.
За її даними, додаткові партії вакцини будуть доставлені в наступні два тижні, і їх розподілять між країнами, де особливо швидко поширюється коронавірус.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що такі швидкі дії були необхідні, щоб стримати "агресивні варіанти вірусу".
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Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer: що про неї відомо
Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer стала в грудні 2020 року першою, яка дістала дозвіл на використання в ЄС. Загалом Єврокомісія від імені країн-членів замовила в різних постачальників понад два мільярди доз, зокрема 500 млн доз вакцини BioNTech/Pfizer (їх має бути виготовлено до кінця 2021 року). Утім, через проблеми виробників кампанія масової вакцинації в Євросоюзі досі просувається повільно.
14 лютого ізраїльська медична страхова компанія Clalit оприлюднила результати дослідження щодо ефективності застосування вакцини, розробленої німецькою компанією BioNTech та її американським партнером компанією Pfizer. Згідно з її даними, ефективність цього препарату оцінюється в 94 відсотки.
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