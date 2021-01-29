Призупинення експорту вакцини BioNTech / Pfizer може стати відповіддю на зрив поставок вакцини AstraZeneca в ЄС.

Євросоюз може заблокувати експорт бельгійської вакцини BioNTech / Pfizer до Великої Британії у відповідь на зрив поставок вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Про це в ніч на п'ятницю, 29 січня, повідомило британське видання The Independent із посиланням на лист глави Євроради Шарля Мішеля, що потрапив у розпорядження редакції, передає DW.

Згідно з цим документом, у Брюсселі нібито вивчають можливість застосувати такі "невідкладні заходи", щоб забезпечити виробництво й постачання вакцин для населення ЄС. Для цього керівництво ЄС готове використовувати "всі законні засоби", але поки намагається розв'язати проблему "шляхом діалогу та переговорів".

Читайте такожУкраїна найімовірніше отримає вакцину від виробника, який співпрацює з творцями російського Sputnik V

У публікації наголошується, що так звані "вакцинні війни" спровокувала компанія AstraZeneca, яка 22 січня несподівано оголосивши про затримку поставок своєї вакцини в ЄС, але гарантувавши збереження в повному обсязі поставок до Великої Британії. У компанії пояснили такі дії тим, що контракт із ЄС був укладений пізніше. У 1-му кварталі 2021 року AstraZeneca скоротить поставки в ЄС на 67%.

Комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес зажадала від AstraZeneca виконати всі зобов'язання за контрактом. У ЄС запідозрили, що AstraZeneca поставляє частину призначених для ЄС вакцин Великій Британії та іншим країнам, що не входять в ЄС. Керівництво компанії ці звинувачення відкидає.

Своєю чергою, Велика Британія замовила 40 млн доз вакцини BioNTech / Pfizer. Якщо вірити оприлюдненому британським виданням листу голови Євроради, Шарль Мішель запропонував голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн призупинити поставки цієї вакцини до Великої Британії.

В цілому Єврокомісія підписала контракти з вісьмома виробниками вакцин на закупівлю близько 2,3 млрд доз. На сьогодні, однак, в ЄС поставляється тільки вакцина BioNTech / Pfizer.

Читайте такожУ ЄС схвалили вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca

З 450 млн жителів 27 країн-членів ЄС на цей час щеплення від коронавірусу отримали близько 8,4 млн осіб (трохи більше ніж 2% населення). Якщо нинішні темпи збережуться, вакцинація європейців може розтягнутися на цілих два роки.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН