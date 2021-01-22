На адресу президента Володимира Зеленського надійшов лист від президента Європейської ради Шарля Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Україна може розраховувати на солідарність Європейського Союзу в питанні отримання вакцини проти коронавірусу.

Як повідомили в Офісі глави держави, про це йдеться у листі на адресу президента Володимира Зеленського, що надійшов від президента Європейської ради Шарля Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн за підсумками 22-го Саміту Україна – ЄС, який відбувся 6 жовтня 2020 року у Брюсселі.

Так, у листі йдеться про кроки, що вжиті Європейським Союзом на виконання домовленостей, досягнутих під час Саміту, а також окреслено план взаємодії на поточний рік.

Зокрема, європейські лідери наголошують, що ЄС готовий і надалі підтримувати Україну в боротьбі з пандемією COVID-19. Торік виділено 190 млн євро, які були спрямовані, зокрема, на придбання медичного обладнання, та перший транш макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро. Інституції ЄС готові співпрацювати з Україною над виконанням критеріїв для надання другого траншу макрофінансової допомоги.

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Окремо наголошується, що Україна може розраховувати на солідарність Євросоюзу в питанні отримання вакцини проти коронавірусу. "ЄС здійснює кроки для забезпечення якнайшвидшого доступу України до вакцин", - зауважили у прес-службі.

Керівники інституцій ЄС відзначають, що цьогоріч розпочнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію. Планується поглиблення галузевої співпраці, зокрема у цифровій та екологічній сферах. Готується до підписання вже найближчим часом Угода про спільний авіаційний простір. Розпочато роботу попередньої оціночної місії ЄС у контексті майбутньої Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

"Лідери інституцій ЄС відзначають прогрес України у впровадженні внутрішніх реформ попри несприятливу ситуацію, викликану пандемією COVID-19. Євросоюз готовий до подальшої співпраці, зокрема в питаннях, що стосуються боротьби з корупцією та судової реформи. Керівники європейських інституцій високо оцінюють невідкладні кроки, що були вжиті президентом України в контексті розвитку ситуації навколо рішення Конституційного Суду", – прокоментував лист європейських лідерів до Зеленського заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Згідно з повідомленням, у листі президенти Європейської ради та Європейської комісії підтвердили рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, нормандського формату переговорів, а також дипломатичних зусиль України в контексті незаконної анексії Росією АР Крим.

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Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Інна Андаліцька