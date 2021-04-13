У світі використали понад 780 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

Кількість хворих на коронавірус у світі зростає сьомий тиждень поспіль, попри використання більш ніж 780 мільйонів доз вакцин. Водночас у ВООЗ вважають, що пандемію можна взяти під контроль за кілька місяців.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зросли також показники смертності внаслідок коронавірусної недуги.

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"Протягом семи тижнів ми спостерігаємо зростання випадків захворювання, смертність зростає четвертий тиждень поспіль. У деяких країнах Азії і Близького Сходу спостерігається значне зростання захворюваності", – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

За словами очільника ВООЗ, пандемія коронавірусу ще далека від завершення, але її можна взяти під контроль за кілька місяців за допомогою карантинних заходів.

"Зниження числа випадків і смертей протягом перших двох місяців року показує, що вірус і його штами можна зупинити", – додав він.

Коронавірус у світі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко