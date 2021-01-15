Фахівці з інфекційних захворювань і чиновники від охорони здоров'я попереджають, що коронавірус, який став причиною пандемії у світі, стане ендемічним захворюванням, тобто буде супроводжуватиме людство постійно, хай і не в таких загрозливих масштабах, як зараз.
Читайте також"Мутації йдуть постійно": імунолог розповів, наскільки змінився коронавірус під час пандемії
З цією думкою погодився глава компанії Moderna, яка розробила один з варіантів вакцини, пише 24 канал з посиланням CNBC.
Медичним працівникам доведеться постійно стежити за появою нових варіантів коронавірусу, щоб вчені могли створювати вакцини для боротьби з ними.
"Нам доведеться жити з цим вірусом, як ми думаємо, вічно", – заявив він під час конференції з охорони здоров'я JPMorgan Healthcare.
Такої ж думки дотримується і головний науковий радник Британії.
"Швидше за все, коронавірус перетвориться в сезонне захворювання на кшталт грипу", – сказав він на засіданні стратегічного комітету з національної безпеки в Лондоні.
Пандемія коронавірусу у світі: що відомо
- Підтримка психічного здоров'я населення повинна бути в протоколах з лікування коронавірусу - ВООЗ
- Багаті країни скуповують більшість вакцин від COVID-19 - ВООЗ
- У 2021 році колективний імунітет до COVID-19 малоймовірний - ВООЗ
- Ситуація погіршиться: у ВООЗ дали невтішний прогноз щодо COVID-19 на 2021 рік
- "2021 буде роком пандемії": у ВООЗ заявили, що перемогти коронавірус поки не вдасться
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram