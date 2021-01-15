Медичним працівникам доведеться постійно стежити за появою нових варіантів коронавірусу.

Фахівці з інфекційних захворювань і чиновники від охорони здоров'я попереджають, що коронавірус, який став причиною пандемії у світі, стане ендемічним захворюванням, тобто буде супроводжуватиме людство постійно, хай і не в таких загрозливих масштабах, як зараз.

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З цією думкою погодився глава компанії Moderna, яка розробила один з варіантів вакцини, пише 24 канал з посиланням CNBC.

Медичним працівникам доведеться постійно стежити за появою нових варіантів коронавірусу, щоб вчені могли створювати вакцини для боротьби з ними.

"Нам доведеться жити з цим вірусом, як ми думаємо, вічно", – заявив він під час конференції з охорони здоров'я JPMorgan Healthcare.

Такої ж думки дотримується і головний науковий радник Британії.

"Швидше за все, коронавірус перетвориться в сезонне захворювання на кшталт грипу", – сказав він на засіданні стратегічного комітету з національної безпеки в Лондоні.

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Автор: УНІАН