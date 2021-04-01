За зміну в реанімації медики втрачають літри рідини.

У лікарні імені Мечнікова в Дніпрі склалася вкрай важка ситуація з коронавірусом. Реанімація забита "важкими" хворими, а медики працюють в умовах колосального навантаження.

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Про це у Facebook розповів головлікар лікарні Сергій Риженко.

Так, один з пацієнтів-43-річний чоловік, має ураження легень в 100%, лікарям вдалося його стабілізувати. Кисень пацієнту подають під великим тиском. Поруч лежить жінка, якій зробили кесарів - у неї легені вражені на 90%. Народжена у пацієнтки здорова дитина може залишитися сиротою.

"КОВІД-реанімація Мечникова перевантажена втричі. Присутність жінок і чоловіків в одному залі нікого не турбує. Лікарі і сестри залишають мокрі сліди від поту. За зміну вони втрачають літри рідини. Молоді дівчата медсестри непритомніють від перегріву", - поділився Риженко.

"Всі медпрацівники, які рятують від КОВІД-пневмоній - жертовники. Здоровим це не зрозуміти...", - підсумовує він.

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Автор: Дмитро Захаров