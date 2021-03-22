Місцева влада шукає людей з медичною освітою, що працюють не за фахом, але готові вийти в лікарні.

У Львові через сплеск захворюваності на COVID-19 шукають медиків для коронавірусних госпіталів та лікарень. У медзакладах почали розгортати додаткові ліжка.

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Як повідомляє ТСН, причина таких кроків - антирекордні цифри приросту інфікованих. Щодня в регіоні госпіталізують близько трьохсот пацієнтів, а тому облаштовують додаткові ліжко-місця в опорних лікарнях, а також перепрофілюють денні стаціонари у міських клініках.

Міська влада непокоїться, що в один момент на порятунок людей забракне медперсоналу. Тож в місті формують базу лікарів, які можуть вийти на роботу при погіршенні ситуації. Йдеться про людей з медичною освітою, які не працюють за спеціальністю, але в будь-який момент готові повернутися до праці у лікарнях.

Зазначається, що це робота не на волонтерських засадах, а за оплату. Охочі можуть заповнити онлайн форму або ж зателефонувати на гарячу лінію міста.

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Автор: Дмитро Захаров