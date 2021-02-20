На початку лютого 2020 року уряд України заборонив реєстрацію вакцин від COVID-19 виробництва Росії.

У Росії зареєстрували третю вакцину від коронавірусу.

Про це заявив глава уряду РФ Михайло Мішустін, передає РІА Новости.

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За його словами, МОЗ зареєстрував вакцину від COVID-19 "КовіВак", створену у Федеральному науковому центрі досліджень і розробки імунобіологічних препаратів ім. М. П. Чумакова РАН.

Перші 127 тис. доз препарату надійдуть у цивільний обіг в середині березня. Розробник також планує вийти на міжнародні ринки.

Препарат "КовіВак" - третій за рахунком після "Супутника V" та "ЕпіВакКорони". Його розробили на основі цілого інактивованого (іноді кажуть "убитого") коронавірусу. При введенні організм розпізнає антигенний склад вірусу, запам'ятовує його і в майбутньому має бути готовий до всіх його проявів, сказано в повідомленні.

Російські експерти запевняють, що "КовіВак" буде ефективний і проти мутованих штамів, оскільки в ньому використано вірус цілком, а не фрагменти його генома.

Клінічні випробування почалися на початку жовтня, небажаних проявів не виявили, заявили розробники. Скоро завершиться друга фаза, далі тести пройдуть на 3 тисячах добровольців.

Нині у Росії від коронавірусу прищеплюють вакциною "Супутник V".

Російська вакцина від коронавірусу: що відомо

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

На початку лютого 2021 року уряд України заборонив реєстрацію вакцин від COVID-19 виробництва Росії.

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Автор: Вікторія Токарєва