Швеція, Чехія та Італія поступово відмовляються від карантинних обмежень.

Ряд країн Європи ухвалили рішення послабити карантинні обмеження. Зокрема, Чехія, Швеція та Італія.

Як повідомляє Шведська громадська телекомпанія SVT, більшість обмежень і рекомендацій, введених для запобігання поширенню коронавірусу, будуть зняті у Швеції з 9 лютого.

Серед заходів, які будуть скасовані наступного тижня, - система сертифікатів про щеплення та обмеження на участь в масових заходах.

Рекомендація залишатися вдома в разі появи симптомів захворювання поки залишається. Крім того, до нещеплених будуть застосовуватися спеціальні рекомендації, в тому числі поради продовжувати уникати великих скупчень людей.

Уряд при цьому посилається на те, що перебіг захворювання при зараженні штамом "Омікрон" легший, і на те, що число вакцинованих третьою дозою вакцини значно зросло.

Шведське агентство громадської охорони здоров'я також вважає, що COVID-19 більше не слід відносити до соціально небезпечних захворювань. Для прийняття такого рішення потрібна участь парламенту.

З січня щоденний приріс хворих в країні б'є рекорди. Протягом останніх днів в середньому виявляють по 35,5 тисяч хворих за добу.

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Також наступного тижня послабить карантин Чехія, пише місцеве видання Deník. З 9 лютого скасують вимогу пред'являти сертифікати для використання послуг, входу в ресторани, відвідування культурних, спортивних та інших заходів.

Вимога дотримуватися масочного режиму в приміщенні і обмеження кількості учасників масових заходів залишаються.

У середу, 2 лютого, Країна побила рекорд за кількістю заражень COVID-19 в день: понад 57 тисяч інфікованих.

Але кількість людей, які потребують стаціонарної допомоги, не збільшилася. Після пом'якшення карантину уряд не очікує посилення навантаження на лікарні.

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Від ряду обмежень відмовляється і Італія. Як повідомляє видання Corriere della Sera, з 10 лютого скасують вимогу носити маску на вулиці. Обов'язковим залишиться носіння масок в громадському транспорті і в приміщеннях.

З 11 лютого в нічних клубах дозволять танцювати, хоча обмеження кількості гостей залишиться.

Також змінюються умови видачі ковід-сертифікатів. Наприклад, для тих, хто отримав додаткову дозу, сертифікат буде діяти необмежений термін часу, як і для тих, хто вакцинувався двічі і перехворів.

Для власників сертифікатів не діятимуть майже жодні обмеження, крім маскового режиму.

В Італії захворюваність, у порівнянні з січнем, пішла на спад. За добу 2 лютого виявили 119 тисяч інфікованих.

Нагадаємо, з вівторка, 1 лютого, у Данії скасовані всі наявні в країні обмеження для боротьби з пандемією COVID-19. Зокрема, носіння захисних масок і обов'язок демонструвати сертифікат про вакцинацію (так званий "паспорт здоров'я") для відвідування певних установ і заходів. Це перша країна Європи, яка скасувала обмеження.

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