Зокрема, Україна не буде платити за «міни та кулі, якими Росія стріляє на сході України» в українських військових.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив відмову України купувати російську вакцину від коронавірусної інфекції «Sputnik V».

Про це глава МЗС повідомив в інтерв'ю словацькому виданню «Tyžden», повідомляє посольство України у Словаччині.

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«Наш уряд виключив можливість придбання цієї вакцини. Ми не будемо платити за міни та кулі, якими Росія стріляє на сході України. Росія перетворила вакцину «Sputnik» на політичний інструмент та гібридну зброю. «Sputnik V» не має нічого спільного з жодними гуманітарними цілями РФ. У Росії немає достатньо вакцин, аби вакцинувати власне населення, але вона активно продає вакцини будь-якій країні світу. Постає запитання: Росії іноземні громадяни важливіші за власних? Чи просто «Sputnik V» розглядається як інструмент зовнішньої політики, а не охорони здоров’я? Відповідь на ці запитання очевидна», - заявив Кулеба.

Міністр вважає, що кожна країна має поставити собі запитання: якщо Росія не має достатньо вакцин для вакцинації власного населення, але готова продавати вакцину нам, якою є ціна цієї «щедрості»?

«Справа в тому, що це не фінансова, а політична ціна», - переконаний Кулеба.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Нагадаємо, низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "заходів безпеки", але згодом вакцинацію відновили.

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон вважає "ймовірно доброю" російську вакцину від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що деякі уряди країн-учасниць ЄС розглядають можливість централізованої закупівлі російської вакцини "Супутник V".

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Автор: Віталій Саєнко