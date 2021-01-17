Медик пояснив, що організм людини далеко не завжди готовий до випробування низькими температурами.

В Україні 19 січня святкуватимуть Хрещення Господнє, в цей день віряни за традицією пірнають у крижану воду. розповів головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький попередив, що ця практика може бути небезпечною.

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У коментарі ТСН медик пояснив, що організм людини далеко не завжди готовий до випробування низькими температурами.

"Це дуже великий стрес для організму, великий викид кортизолу, коли людина пірнає, плюс саме переохолодження, організм далеко не завжди є готовим до таких навантажень", — зазначає Жиравецький.

Лікар наголосив, що це особливо небезпечно для тих, хто нещодавно перехворів на коронавірус. Якщо людина перехворіла на COVID-19 пів року тому, "то це ще півбіди, але якщо це відбулося нещодавно" - пірнати в ополонку не рекомендує.

"Я навіть не рекомендую займатися спортом місяць, бо бачу, що люди отримують негатив. У мене були пацієнти, які пірнали ще до появи коронавірусу, то в одного пацієнта було загострення герпесу, причому висип з'явився не на губах, а на тілі. Ще від колег знаю про одного пацієнта, у нього відмовили нирки в 60 років після того, як він пірнув у холодну воду. У нього ще розвинулось автоімунне захворювання, можливо, воно в нього й було, але це була як провокація, і лікарі його не змогли врятувати", — розповідає лікар.

Медик в цілому не радить купатись у крижаній воді, адже це може призвести до серйозних наслідків.

"Не час для купання в ополонці, мало того, не йдеться про масові такі заходи. Я б взагалі не рекомендував цим займатися. У мене є ще багато пацієнтів, які займаються моржуванням, але рано чи пізно вони приходили до сильного запалення простати, у них навіть виділялась кров і сеча, були досить серйозні проблеми. У жінок часто це провокує цистит, якщо жінка не готова до таких процедур, відповідно, вона може мати запалення сечового міхура. Організм хитрий і розумний, йому не потрібно робити якісь наднавантаження, він знає, як себе гарно самому під час сну полікувати. Краще цього не робити, бо потім лікарі будуть мастити собі голову, потім будуть версії про повторний COVID-19 і буде багато питань", — каже Жиравецький.

Медик пояснює, що люди, які пірнули у крижану воду, можуть відчувати приплив сил і позитиву, адже в організмі виділяється відповідний гормон.

"Хтось придумав таку річ, що від пірнання організм оздоровлюється. Просто викидається кортизол, він є антидепресантом, зменшує, до речі, інколи больові відчуття. Тут більше питання в позитивному настрої. Але це не гарантує, що ось цей стрибок кортизолу потім не виллється якоюсь іншою серйознішою проблемою", — підсумував експерт.

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Автор: Дмитро Захаров