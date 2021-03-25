Перший президент України, голова української делегації в Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук вакцинувався від коронавірусу.
Процес вакцинації показали в ефірі одного з українських телеканалів.
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Кравчук вакцинувався препаратом Covishield в одній зі столичних лікарень. 87-річний політик належить до категорії людей, які належать до другого етапу кампанії вакцинації в Україні.
Другий етап вакцинації розпочався в Україні 22 березня. Крім людей, старше 80 років, під час нього вакцинують сімейних лікарів, працівників соціальної сфери та громадського здоров'я.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
- Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.
- В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.
- Щеплення від COVID-19: в Україні почалася вакцинація військових за межами ООС (фото)
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