Кравчук вакцинувався препаратом Covishield в одній зі столичних лікарень.

Перший президент України, голова української делегації в Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук вакцинувався від коронавірусу.

Процес вакцинації показали в ефірі одного з українських телеканалів.

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Кравчук вакцинувався препаратом Covishield в одній зі столичних лікарень. 87-річний політик належить до категорії людей, які належать до другого етапу кампанії вакцинації в Україні.

Другий етап вакцинації розпочався в Україні 22 березня. Крім людей, старше 80 років, під час нього вакцинують сімейних лікарів, працівників соціальної сфери та громадського здоров'я.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Щеплення від COVID-19: в Україні почалася вакцинація військових за межами ООС (фото)

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Автор: Денис Прядко