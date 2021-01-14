Таран отримала позитивний тест після короткого перебування за кордоном.

Ведуча телеканалу "1+1" Лідія Таран повідомила, що захворіла на коронавірус.

Про це вона написала у своєму Facebook у четвер ввечері.

Таран уточнила, що не братиме участі в найближчих ефірах ТСН, бо перебуває на самоізоляції вдома.

"Після короткої святкової відпустки до Туреччини, я зробила ПЛР-тест та отримала позитивний результат... І навіть попри дотримання суворих карантинних вимог у тій країні та під час самої подорожі - це все одно зі мною трапилося... У турків у ці святкові дні був локдаун у всіх містах - і він проходить жорсткіше, ніж у нас. Наприклад, у суботу і неділю всі сидять вдома, а туристи перебувають в готелі, - виходити зась", - розповіла вона.

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Таран додала, що після відпустки встигла провести один ефір, а усім контактним особам розповіла про позитивний тест.

"Почуваюся добре. Маю температуру 37,5. Особливих симптомів не відчуваю. З лікарем на зв’язку, приймаю медикаменти і вітаміни. Сумую за ефірами та улюбленими телеглядачами. Друзі, привіт вам усім! Обіцяю набратися сил і повернутися до роботи переможницею", - написала ведуча.

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Автор: УНІАН