Він підкреслив, що відновлення після COVID-19 може займати місяці, і закликав близьких тих, хто зіткнувся з коронавірусом, допомагати їм справлятися з наслідками.

Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський назвав найнебезпечніші наслідки, до яких може призвести коронавірус.

Про це він розповів у відеоблозі, опублікованому на YouTube.

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За словами фахівця, для таких станів в медицині використовується термін постковід: ним описують симптоми у перехворілої COVID-19 людини, навіть коли етап активної боротьби імунної системи з вірусом завершився.

За словами Комаровського, багато хто після перенесеного коронавірусу відчуває постійну втому.

"Виявилося, що за час, поки вірус розмножувався в організмі, відбулися дуже серйозні зміни не стільки навіть з боку легенів, скільки з боку практично всіх інших внутрішніх органів», — пояснив доктор.

Він зазначив, що вірус вражає судини, нервову тканину і клітини головного мозку, призводить до мікрокрововиливів і появи ділянок з порушеним кровопостачанням.

Комаровський розділив симптоми постковіду на три групи:

Перші - це симптоми з боку органів дихання, вони проявляються у вигляді кашлю, задишки і відчутті нестачі повітря, коли всі показники в нормі.

У другу групу він відніс відчуття слабкості - симптом, на який скаржаться майже всі перехворілі. Лікар уточнив, що це не просто втома, а стан «страшної загальної слабкості», коли ні на що немає сил.

"Третя група симптомів - це симптоми, що ілюструють ураження нервової системи», - зазначив Комаровський.

До неї він відніс психічні розлади, порушення сну, неможливість вибудувати якісь примітивні логічні ланцюжки, дуже серйозні порушення пам'яті і неможливість здійснити, здавалося б, абсолютно банальні речі.

"Помилково розглядати коронавірус виключно як інфекцію, яка вражає систему дихання. Ні. Це вірус, який вражає насамперед судини і нервову систему», — зазначив лікар.

Він підкреслив, що відновлення після COVID-19 може займати місяці, і закликав близьких тих, хто зіткнувся з коронавірусом, допомагати їм справлятися з наслідками.

Раніше Комаровський назвав спосіб знизити ризик зараження коронавірусом. За його словами, "відстежити" збільшення ризику зараження в закритих приміщеннях можна за допомогою приладів, що вимірюють концентрацію вуглекислого газу.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: Вікторія Гордієнко