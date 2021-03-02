Хлопець розповів про підвищення температури та біль у місці ін’єкції.

У Дніпрі лікар медицини невідкладних станів Олексій Берегій завів блог-щоденник після вакцинації від коронавірусу.

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26 лютого медик отримав щеплення індійською вакциною CoviShield. Відтоді він щодня розповідає про свій стан у Facebook.

За словами лікаря, у перший день після вакцинації у нього незначно підвищилась темпераура (до 38 градусів) та виник головний біль. Усунути симптоми допоміг парацетамол.

«Телефонний дзвінок від мами. Зв’язок з 5G вишкою нормальний. Розмова без переривань Відчуваю незначний біль в ділянці місця ін’єкції, мабуть просто чіп чухається», - пожартував лікар.

На другий день температура вже не підвищувалась, однак біль у місці ін’єкції не минула.

«Чіп на місці, бо плече ще болить, температура 36,7. Можливо це початок летальної гіпотермії від вакцини? Побачимо згодом. Вирішив зміряти сатурацію. Результат - 99% - як у молодого», - іронізує хлопець.

На третій день біль у плечі минув, і жодних незвичайних симптомів медик у себе не помітив. На четвертий день він повернувся на роботу.

«Тиск», «Задишка», «Нудота», «Температура», «Кров з носа»... Ні, це не нові симптоми після вакцини. Це хронологія нічного чергування. Жодних із вищевказаних станів у мене не спостерігається, а загальне самопочуття дозволяє працювати на всі 100», - підсумував він.

Вакцинація в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену компаніями Oxford і AstraZeneca (торгова назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за Ліцензією Oxford / AstraZeneca.

24 лютого розпочалася вакцинація медичних працівників.

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Автор: Дмитро Захаров