Степанов зауважив, що на п’ятий день після вакцинації почуває себе чудово, відсутні жодні алергічні реакції чи побічні ефекти.

Лікарі запустили в соцмережах флешмоб з популяризації кампанії вакцинації від COVID-19 в Україні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який долучився до флешмобу, на своїй сторінці у Facebook.

«П’ятий день після вакцинації. Почуваю себе чудово. Жодних алергічних реакцій чи побічних ефектів. Єдине, за хвилин 20 після щеплення боліло місце уколу. А ще за півгодини і це минуло. Тому, я вкотре наполягаю, що вакцинація - єдиний спосіб вберегти себе від COVID-19 і його страшних наслідків», - зауважив він.

Міністр зазначив, що для підтримки українських лікарів долучається до всеукраїнського флешмобу з популяризації кампанії вакцинації в Україні.

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«За цим хештегом (#ялікарявакцинуюсь) ви прочитаєте розповіді лікарів, які знають, що вакцинація дорівнює життя», - повідомив Степанов.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Зеленському під час його перебування на Донбасі. Того ж дня публічно щепився від COVID-19 т.в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський та головний санлікар України Віктор Ляшко.

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Автор: Костянтин Гончаров