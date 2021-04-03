Водночас у лікарні помилку зі свого боку заперечують, оскільки рідні були присутні, коли труп запаковували.

Медиків Богодухівської ЦРЛ під Харковом звинуватили у тому, що вони помилково видали родичам померлого пацієнта тіло іншої людини.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

Читайте такожВ Україні підтвердили понад 20 тисяч нових випадків інфікувань COVID-19

За словами потерпілих, чоловік помер від серцевої недостатності. Однак через те, що лікувався в COVID-відділенні, його віддали у чорному пакеті. У тому ж пакеті його поклали у домовину.

Та під час церемонії прощання близьким покійного зателефонував чоловік однієї з лікарок і попередив, що їм видали не те тіло – у пакеті була невідома жінка.

«Це чоловік однієї зі співробітниць цієї лікарні. Чоловік! Не заступник лікаря, не секретар, у яких є мої телефони, не головна медсестра, а чоловік. І сказав: «Сергію, а в гробу не Микола Іванович. Там знаходиться якась невпізнана жінка, яку переплутали при видачі тіл», — розповідає зять померлого.

Водночас у лікарні помилку зі свого боку заперечують, оскільки рідні були присутні, коли труп запаковували.

Міська рада перевірить дії працівників лікарні.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська