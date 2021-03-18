Експерти повідомляють, що клінічна картина захворювання останнім часом сильно змінилася.

Рада національної безпеки та оборони підготує пропозиції щодо оновлення протоколу лікування COVID-19, з огляду на підтверджені випадки циркуляції в Україні мутованих штамів коронавірусу та зміну клінічної картини хвороби.

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Як повідомляється на сайті РНБО, це питання обговорювалось на нараді щодо питань надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Участь у нараді під головуванням заступника Секретаря РНБО Олексія Соловйова взяли провідні вітчизняні науковці та лікарі.

Соловйов зазначив, що апарат РНБО використовує комплекс «СОТА» задля моніторингу ситуації з пандемією в Україні та за її межами. За його словами, протягом останнього місяця значно збільшилося навантаження на українську медичну систему.

«Нині вільними залишаються лише 2423 ліжок інтенсивної терапії, виділених для пацієнтів із COVID-19; кількість пацієнтів, підключених до ШВЛ, складає 1155 – це найбільша кількість людей з початку епідемії в Україні, які перебувають на ШВЛ у ковідних відділеннях; за останній місяць в Україні більше ніж удвічі збільшилася кількість зайнятих ліжок, забезпечених подачею кисню.

За умови збереження такої динаміки може статися, що органам місцевого самоврядування треба буде готуватися до збільшення кількості ліжок з киснем», - зазначив він.

Окрему увагу на нараді приділили питанню актуалізації підходів до лікування коронавірусної хвороби. Наразі підтверджено циркуляцію в Україні мутованих штамів коронавірусу.

Експерти наголосили, що клінічна картина захворювання останнім часом значно змінилася – збільшується кількість важкохворих пацієнтів молодого віку, хвороба часто триває понад 14 днів, спостерігається збільшення кількості та зміни характеру ускладнень.

Відтак фахівці виступили за оновлення змін до вітчизняного протоколу лікування коронавірусної хвороби. Зокрема, у частині проведення антикоагулянтної терапії.

«Зараз весь світ знаходиться в процесі пошуку найефективніших препаратів, і ми теж маємо рухатись у цьому напрямі», - зазначив Соловйов.

За його словами, в Апараті РНБО України проаналізують інформацію з доступних протоколів лікування інших країн, та з урахуванням досвіду вітчизняних вчених будуть підготовлені пропозиції для імплементації найкращих світових практик лікування.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля поширення COVID-19.

Науковці НАН констатують, що смертність нинішньої хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої хвилі, і буде рости щонайменше до початку квітня.

Зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Івано-Франківської та Закарпатської областей. Там зростання почалося ще у другій половині січня і тривало близько півтора місяця, до початку березня. Фахівці вважають, що зараз ці області проходять піковий період кількості госпіталізацій та летальних випадків.

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Автор: Дмитро Захаров