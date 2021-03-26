За даними експертів, івермектин, призначений для людей, показав активність проти коронавірусу.

В Україні деякі інфіковані коронавірусом самостійно лікуються ветеринарними препаратами, які призначені для лікування худоби.

Читайте також"Блату" не буде: імунолог розповів, кому в Україні дістанеться вакцина PfizerПро це повідомила в ефірі "Україна 24" лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, коментуючи небезпеку самолікування.

За її даними, деякі хворі використовують ліки з івермектином, який в США є в протоколі лікування. "Найстрашніше, що у нас його немає, він тільки у ветеринарній практиці. Для людей не всі країни мають його в таблетованій формі. Що у нас роблять, наслухавшись? Вони купують ветеринарний препарат і починають не просто його пити, а ще й вводити внутрішньом'язово", - сказала інфекціоніст.

За її словами, американська організація Food and Drug Administration застерегає людей про супутні речовини у таких препаратах, які розраховані в дозах на коней і на великих тварин. "І це досить небезпечно", — сказала Голубовська.

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Автор: Ірина Погоріла