Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити "червоний" рівень епідемічної небезпеки у Харківській області та скасувати його в Івано-Франківській.
Читайте такожУ Києві призупинили набір дітей до перших класівПро це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram за результатами позачергового засідання комісії.
"За результатами засідання Державна комісія вирішила: встановити з 00:00 11 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області та застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для нього", - зазначив він.
Також, за його словами, ухвалено рішення скасувати з 00:00 10 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.
Наразі «червона» зона карантинних обмежень діє у 12 регіонах України. З 11 квітня — у 13 регіонах.
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