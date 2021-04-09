З 11 квітня у Харківській області вводиться "червоний" рівень епідемічної небезпеки, водночас скасовується з 10 квітня у Івано-Франківській.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити "червоний" рівень епідемічної небезпеки у Харківській області та скасувати його в Івано-Франківській.

Читайте такожУ Києві призупинили набір дітей до перших класівПро це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram за результатами позачергового засідання комісії.

"За результатами засідання Державна комісія вирішила: встановити з 00:00 11 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області та застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для нього", - зазначив він.

Також, за його словами, ухвалено рішення скасувати з 00:00 10 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.

Наразі «червона» зона карантинних обмежень діє у 12 регіонах України. З 11 квітня — у 13 регіонах.

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Автор: Леся Лещенко