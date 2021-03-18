У Києві за минулу добу знову понад 1 тис. нових випадків захворювання.

Заповненість ліжок хворими на СOVID-19 у медичних закладах Києва становить понад 70%.

Читайте такожУ Києві з 20 березня запроваджують жорсткий карантин: що буде забороненоЯк передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

Він нагадав, що у Києві за минулу добу знову понад 1 тис. нових випадків захворювання на COVID-19.

"Збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. За добу з діагнозом COVID-19 в лікарні потрапили 148 людей. А ще – хворі з підозрою на COVID-19, пацієнти з пневмоніями та грипом. На сьогодні в лікарнях – понад 3 тис. 300 хворих. Заповненість ліжок у медзакладах міста – вже понад 70%. Ситуація з поширенням вірусу, без перебільшення, загрозлива", - сказав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві за минулу добу виявили 1 тис. 092 хворих на COVID-19, 30 осіб померли. До лікарень з коронавірусною хворобою госпіталізували 148 пацієнтів.

З 00:00 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні епідобмеження, максимально наближені до обмежень "червоної" карантинної зони, які діятимуть до 9 квітня включно.

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Автор: Леся Лещенко