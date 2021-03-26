За словами голови ОДА, Черкащина залишається в "помаранчевій" зоні.

Черкаська область поки що не переходить на правила життя "червоної" зони.

Про у своєму Telegram-каналі повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

За його словами, основні показники, які визначають перехід до червоної зони, - рівень завантаженість ліжкомісць і забезпеченості ліжок киснем - в області зараз на рівні близько 38% і 96% відповідно, і Черкаська область поки залишається в "помаранчевій".

"Міністерство охорони здоров'я, зваживши можливі економічні наслідки для області та міста, ухвалило рішення про те, щоб Черкащина залишилася в помаранчевій зоні. Водночас наше завдання - збільшити кількість тестувань для того, щоб зменшився коефіцієнт виявлення випадків інфікування, а також підійти зважено до рівня госпіталізації", - розповів Скічко.

Читайте такожВперше понад 18 тисяч за добу: в Україні зафіксований новий антирекорд за кількістю інфікованих COVID-19Він зазначив, що найскладніше епідеміологічна ситуація в області зараз у містах Черкаси, Умань та Сміла. Там, за словами Скічка, варто провести власні засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і, можливо, запровадити необхідні додаткові обмеження, а також проконтролювати роботу громадського транспорту та дотримання обмежень для розважальних закладів найближчими вихідними.

"Попри те, що ми перебуваємо в помаранчевій зоні, буде посилений контроль і громадського транспорту, і роботи розважальних закладів, і в цілому дотримання санітарно-епідеміологічних норм", - зазначив голова ОДА.

Карантин на Черкащині

22 травня Олександр Скічко повідомив про своє доручення "впровадити всі можливі превентивні заходи" в області для зменшення поширення COVID-19 та "діяти на випередження" до переведення регіону в "червону" зону.

25 березня, за даними Міністерства охорони здоров'я, Черкащина опинилася у "червоній" зоні.

Того ж дня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за результатами якого було рекомендовано не вводити Черкаську область до "червоної" зони.

За офіційними даними, за останню добу, 26 березня, на Черкащині виявили 704 нових випадки коронавірусної інфекції. З початку пандемії усього підтверджених випадків - 55 546.

З лабораторно підтвердженим вірусом COVID–19 лікуються зараз 5 900 людей. На стаціонарному лікуванні на ковідних ліжках перебуває 1 200 осіб, на апаратах штучної вентиляції легень - 34 пацієнти.

За останню добу одужали 359 черкащан. Усього - 48 911 осіб. Від коронавірусу за весь час пандемії в області померли 603 людини, за останню добу 6 підтверджених випадків.

У Черкаській області 23 заклади надають допомогу хворим на COVID-19. За офіційними даними станом на 26 березня, загалом у закладах розгорнуто 3 062 ліжка. З них забезпечені кисневою підтримкою 2 889 ліжок, тобто 94%. Загальна заповненість ліжок становить 39,2%.

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Автор: Катерина Комолова