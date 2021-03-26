Черкаська область поки що не переходить на правила життя "червоної" зони.
Про у своєму Telegram-каналі повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.
За його словами, основні показники, які визначають перехід до червоної зони, - рівень завантаженість ліжкомісць і забезпеченості ліжок киснем - в області зараз на рівні близько 38% і 96% відповідно, і Черкаська область поки залишається в "помаранчевій".
"Міністерство охорони здоров'я, зваживши можливі економічні наслідки для області та міста, ухвалило рішення про те, щоб Черкащина залишилася в помаранчевій зоні. Водночас наше завдання - збільшити кількість тестувань для того, щоб зменшився коефіцієнт виявлення випадків інфікування, а також підійти зважено до рівня госпіталізації", - розповів Скічко.
Читайте такожВперше понад 18 тисяч за добу: в Україні зафіксований новий антирекорд за кількістю інфікованих COVID-19Він зазначив, що найскладніше епідеміологічна ситуація в області зараз у містах Черкаси, Умань та Сміла. Там, за словами Скічка, варто провести власні засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і, можливо, запровадити необхідні додаткові обмеження, а також проконтролювати роботу громадського транспорту та дотримання обмежень для розважальних закладів найближчими вихідними.
"Попри те, що ми перебуваємо в помаранчевій зоні, буде посилений контроль і громадського транспорту, і роботи розважальних закладів, і в цілому дотримання санітарно-епідеміологічних норм", - зазначив голова ОДА.
Карантин на Черкащині
- 22 травня Олександр Скічко повідомив про своє доручення "впровадити всі можливі превентивні заходи" в області для зменшення поширення COVID-19 та "діяти на випередження" до переведення регіону в "червону" зону.
- 25 березня, за даними Міністерства охорони здоров'я, Черкащина опинилася у "червоній" зоні.
- Того ж дня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за результатами якого було рекомендовано не вводити Черкаську область до "червоної" зони.
- За офіційними даними, за останню добу, 26 березня, на Черкащині виявили 704 нових випадки коронавірусної інфекції. З початку пандемії усього підтверджених випадків - 55 546.
- З лабораторно підтвердженим вірусом COVID–19 лікуються зараз 5 900 людей. На стаціонарному лікуванні на ковідних ліжках перебуває 1 200 осіб, на апаратах штучної вентиляції легень - 34 пацієнти.
- За останню добу одужали 359 черкащан. Усього - 48 911 осіб. Від коронавірусу за весь час пандемії в області померли 603 людини, за останню добу 6 підтверджених випадків.
- У Черкаській області 23 заклади надають допомогу хворим на COVID-19. За офіційними даними станом на 26 березня, загалом у закладах розгорнуто 3 062 ліжка. З них забезпечені кисневою підтримкою 2 889 ліжок, тобто 94%. Загальна заповненість ліжок становить 39,2%.
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