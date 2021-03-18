Відзавтра в області заборонено діяльність барів, ресторанів та кафе.

У Львівській області з 19 березня посилюють карантинні заходи.

Читайте такожГібралтар першим у світі завершив вакцинацію від COVID-19Про це повідомляється на сайті Львівської обласної державної адміністрації.

Так, члени обласної комісії ТЕБ і НС рекомендують органам місцевого самоврядування з 19 до 29 березня ввести в області низку обмежувальних заходів.

“Епідситуація на сьогодні близька до критичного рівня, тому рекомендуємо прийняти рішення, що додатково до карантинних обмежень, визначених вищезгаданою постановою від 9 грудня, для «помаранчевого» рівня епідеміологічної небезпеки, рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування встановити на адміністративних територіях додаткові обмеження”, - сказав перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Відтак, обмежувальні заходи передбачають заборону на:

діяльність барів, ресторанів, кафе тощо, окрім роботи на виніс та доставки;

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: банків, пошти, ветеринарних клінік, АЗС, салонів краси, майстерень за попереднім записом;

провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом;

приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів;

приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних;

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби;

діяльність непродовольчих ринків.

Також заступник голови Львівської ОДА Іван Собко вчора підписав розпорядження про збільшення кількості ліжкомісць в опорних медичних закладах.

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Автор: Людмила Жерновська