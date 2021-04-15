Степанов наголосив на необхідності дотримання існуючих обмежень.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував можливість посилення карантину на травневі свята.

В ефірі каналу "Україна 24" голова МОЗ наголосив на важливості дотримання діючих карантинних норм.

"Для нас важливо, щоб виконувались ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим, ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти за можливості, великі скупчення людей. "Британський" і "південноафриканський" штами надагресивні, дуже важкий перебіг хвороби", - сказав він.

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Водночас Степанов повідомив про покращення ситуації з захворюваністю на коронавірус у столиці та загалом в Україні - спостерігається позитивна динаміка.

"Два тижні тому я казав, що ми 15 квітня вийдемо на пік. Зараз у нас дві області вже вийшли з червоної зони – Івано-Франківська і Закарпатська. А в Києві бачимо позитивну динаміку. Щоб вона продовжувалася і щоб ми 30 квітня зробили пом’якшення карантинних обмежень, все залежить від нас усіх, без перебільшення. Якщо одна частина киян дотримується встановлених правил, а інша – ні, тоді досить важко знизити рівень захворюваності та госпіталізації", - сказав він.

Карантин у Києві: що відомо:

Влада столиці посилила карантинні обмеження з 20 березня, з 23 березня Київ знаходиться в "червоній" зоні епідемічної небезпеки.

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації ввели локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками. Закриті дитсадки та школи.

14 квітня мер столиці Віталій Кличко повідомив, що дію жорстких карантинних обмежень у місті продовжено до 30 квітня.

У столиці з початку пандемії COVID-19 підтверджений в 181 тис. 691 випадки, померли 4072 людини. Вчора в столиці зареєстровано 1625 підтверджених випадків коронавірусу, у тому числі 51 - летальний.

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Автор: Юрій Годован