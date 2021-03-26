З початку місяця різко збільшилася кількість тих, хто вважає, що рівень захворюваності на COVID-19 зростає.

Понад дві третини українців підтримують запровадження «жорсткого» карантину у регіонах, де ситуація із захворюваністю на COVID-19 є небезпечною.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного 23-23 березня соціологічною групою «Рейтинг».

Читайте такожМало вакцинують: Ляшко передав "привіт" Одеській, Харківській і Запорізькій областям

Зазначається, що з початку місяця різко збільшилася кількість тих, хто вважає, що рівень захворюваності на COVID-19 зростає. Сьогодні так вважають 68% опитаних (на початку березня – 37%), 22% вважають, що рівень не змінився, лише 5% кажуть, що він зменшився.

Також 61% респондентів підтримують запровадження «жорсткого» карантину у разі зростання рівня захворюваності (на початку березня – 56%). 37% – протилежної думки.

«68% за запровадження «жорсткого» карантину лише у регіонах, де ситуація із захворюваністю є небезпечною, 26% – за локдаун на всій території України», - йдеться в результатах опитування.

Як проводилося опитування

В опитуванні взяли участь 2500 жителів України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.

Карантин в Україні: останні дані

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити з 27 березня «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Миколаївської області.

Станом на 26 березня офіційно в «червоній зоні» епідемічної небезпеки поширення COVID-19 перебувають місто Київ, Житомирська, Сумська, Київська, Одеська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.

В Україні за минулу добу було зареєстровано 18 тис. 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 614 тис. 707 осіб, одужали 1 млн 290 тис. 158 осіб, летальних випадків було зареєстровано 31 тис. 461. ПЛР-тестувань усього провели 7 млн 889 тис. 544.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров