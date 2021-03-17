При цьому прем'єр закликав українців дотримуватися правил, які дозволять уникнути повторного локдауну в країні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав умови для введення нового жорсткого карантину в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду.

"Якщо червоний рівень буде введений в більшості областей, то ми будемо змушені вводити посилені карантинні заходи на всій території України. Але ще раз підкреслю - уряд зробить все, щоб цього не сталося", - сказав він.

При цьому прем'єр закликав українців дотримуватися правил, які дозволять уникнути повторного локдауну в країні.

"Це залежить тільки від нас з вами та від наших дій. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватися протиепідеміологічних норм, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен", - підкреслив він.

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Коронавірус в Україні: що відомо

В Україні за минулу добу зареєстровано 11833 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях. 887 осіб, померли від ускладнень - 289.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 489 тис. 023 людини, померли - 28 тис. 986, одужали - 1 млн 237 тис. 676 осіб. Медики провели 7467108 ПЛР-тестувань.

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Автор: Дмитро Шварц